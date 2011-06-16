Керівника «тернопільського еліта-центру» взяли під варту

Зеновія ЩЕПАНОВСЬКОГО, керівника ПП «Тернопільська фірма «Будівельник», яке ошукало своїх пайовиків, взято під варту.

Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив прокурор області Іван МЕЛЬНИЧУК. «Після завершення слідства прокурор міста звернувся до суду щодо зміни запобіжного заходу і вчора ввечері Зеновія ЩЕПАНОВСЬКОГО було взято під варту, зараз він перебуває в слідчому ізоляторі», – сказав І.МЕЛЬНИЧУК.

Він зауважив, що обвинувачуваний учора звернувся до лікарів із скаргами на підвищення тиску та погане самопочуття.

«Лікарі надали йому допомогу. Ми також з’ясували в медиків, чи стан здоров’я ЩЕПАНОВСЬКОГО дає можливість проводити з ним слідчі дії і лікарі дали добро», – сказав прокурор області.

За його даними, З.ЩЕПАНОВСЬКОМУ пред’явлені звинувачення у правопорушеннях, передбачених ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем), 366 ч. 2 (службове підроблення) та ст. 191 ч. 5 (привласнення майна в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

«Кримінальну справу, порушену стосовно Зеновія ЩЕПАНОВСЬКОГО та інших працівників фірми, скеровано до суду. Загалом обвинувачуваному загрожує 8-12 років позбавлення волі», – зазначив І.МЕЛЬНИЧУК.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня пайовики ТФ «Будівельник» провели черговий пікет облдержадміністрації та перекрили три дороги у місті, щоб привернути увагу до своїх проблем.

Наразі корпорацією «Укрбудінвест», до складу якої входить ТФ «Будівельник», ведеться будівництво 26 об’єктів житлового призначення у Тернополі та населених пунктах області, вони досі не здані.

17 січня 2011 року прокуратура Тернополя порушила кримінальну справу стосовно службових осіб «Будівельника» за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем) та ст. 190 ч.4 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Потерпілими у справі є 34 пайовики, які вклали грошові кошти у будівництво житлових об’єктів на суму понад 9 млн. грн.

У даній кримінальній справі керівнику і головному бухгалтеру будівельної фірми пред’явлено обвинувачення за ст. 364 ч.2 (зловживання службовим становищем), ст. 191 ч.5 (привласнення майна, зловживаючи службовим становищем), ст. 366 ч. 2 (службове підроблення).