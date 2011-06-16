У с. Залізний Порт Херсонської області під час відпочинку на морі загинула 10-річна дівчинка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління МНС в Херсонській області, 15 червня о 16.30 у воді біля берега було виявлено тіло дівчинки 2001 року народження, жительки райцентру Рєпка Чернігівської області.

Попередньо з’ясовано, що загибла, яка приїхала з мамою та сестрою на відпочинок, перед зникненням відійшла від родичів збирати ракушки.

Триває слідство.