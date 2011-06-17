Виробництво дизпального скоротилося на чверть

Українські нафтопереробні заводи (НПЗ) у січні-травні ц.р. збільшили виробництво автомобільного бензину на 7,6%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,147 млн. тонн.

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики України.

Згідно з повідомленням, виробництво дизельного пального в Україні в січні-травні ц.р. скоротилося на 24,3%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 1,130 млн. тонн.

Також у повідомленні сказано, що виробництво топкового мазуту в Україні в січні-травні ц.р. скоротилося на 8,5%, порівняно з аналогічним періодом 2010 року, до 0,983 млн. тонн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році, за інформацією Держкомстату, українські НПЗ скоротили виробництво автомобільного бензину на 11,8%, порівняно з 2009 роком, до 2,873 млн. тонн. Виробництво дизельного пального в Україні в 2010 році скоротилося на 5,1%, порівняно з 2009 роком, до 3,709 млн. тонн, а топкового мазуту скоротилося на 6,0% - до 2,414 млн. тонн.

В Україні працюють шість нафтопереробних заводів, загальною потужністю переробки 51,11 млн. тонн нафти на рік. Три НПЗ, включаючи Одеський НПЗ («ЛУКОЙЛ»), Лисичанський (ТНК-ВР) і Кременчуцький («Нафтогаз України»), за даними Антимонопольного комітету України, контролюють 66% українського ринку бензинів і 51% ринку дизельного пального.