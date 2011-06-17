Пилипишин збирався втекти?

Прокурор Києва Анатолій МЕЛЬНИК заявляє, що прокуратура не має наміру утримувати у СІЗО екс-главу Шевченківського району Києва Віктора ПИЛИПИШИНА.

Про це А.МЕЛЬНИК сказав в інтерв`ю газеті «Сегодня» (№ 130 від 17 червня).

За інформацією прокурора столиці, В.ПИЛИПИШИН вже вийшов з лікарні і перебуває на підписці про невиїзд, він не співробітничає зі слідством, посилаючись на статтю Конституції, згідно з якою може не свідчити проти себе.

На запитання про те, чи не збирається прокуратура знову закрити В.ПИЛИПИШИНА у СІЗО, А.МЕЛЬНИК відповів: «Ні. Тоді у квітні у нас була достовірна інформація, що вночі він має намір залишити лікарню і зникнути. Тому було вжито заходів».

А.МЕЛЬНИК також повідомив, що нещодавно до прокуратури зверталися громадяни іншої країни, які хотіли, щоб В.ПИЛИПИШИН приїхав до них в гості. «Але ми не дозволили. Нам досить прикладів ЄВЛАХА (екс-голова земельної комісії Київради) і ЧУПРИНИ (екс-начальник главку комунальної власності КДМА) - одного зараз повертаємо на батьківщину, другий невідомо де», - додав А.МЕЛЬНИК.

Він повідомив, що прокуратура одержала результати двох експертиз щодо будівель на проспекті Перемоги (прокуратура заявляє, що вони були незаконно продані за В.ПИЛИПИШИНА) і аналізує їх. Необхідно ще одержати кілька оригіналів інших документів.

На запитання, чи є в прокуратурі справи проти мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і його колишнього зятя В’ячеслава СУПРУНЕНКА, А.МЕЛЬНИК відповів: «У прокуратурі проти них кримінальних справ немає».

Як повідомляв УНІАН, В.ПИЛИПИШИН підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365 Кримінального кодексу України - перевищення влади або службових повноважень.

Йому інкримінується перевищення службових повноважень при передачі у приватну власність одному з товариств приміщень на проспекті Перемоги в столиці загальною площею понад 3220 кв. м, чим завдано збитку місту на суму понад 15 млн. грн.

Приватній структурі було незаконно передано будівлю діючої вечірньої школи № 5, де до останнього часу проводилися заняття.

Голосіївський районний суд Києва виніс ухвалу про затримання і доставку В.ПИЛИПИШИНА до суду для обрання йому запобіжного заходу – взяття під варту. Проте В.ПИЛИПИШИНА не затримували, оскільки він перебував на лікуванні у клініці “Медиком” і Національному науковому центрі «Інститут кардіології ім. академіка М.Стражеска».

Враховуючи стан здоров`я В.ПИЛИПИШИНА, слідчий прокуратури 25 квітня обрав йому запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.