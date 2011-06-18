Кабмін підвищив ХДМІ до Морської академії

Кабінет міністрів України створив на базі Херсонського державного морського інституту Херсонську морську академію.

Текст відповідного розпорядження від 15 червня "Про утворення Херсонської державної морської академії" розміщено на Урядовому порталі.

Як йдеться в документі, урядове рішення має на меті забезпечення оптимізації мережі навчальних закладів з підготовки морських фахівців у Херсонському регіоні, удосконалення системи підвищення якості підготовки морських спеціалістів відповідно до вимог міжнародних стандартів та зміцнення авторитету і конкурентоспроможності вищих морських навчальних закладів на міжнародній арені.

Зміна статусу вищого навчального закладу сприятиме підвищенню його авторитету як в Україні, так і за кордоном, залученню додаткових позабюджетних інвестицій для його розвитку, удосконаленню навчально-матеріальної бази та надасть можливість підвищити якість підготовки морських кадрів, вважають в Кабміні.

Курсанти, студенти Херсонського державного морського інституту продовжуватимуть навчання в Херсонській державній морській академії.

Довідка УНІАН. На сьогодні Херсонський державний морський інститут - вищий навчальний заклад, який готує висококваліфікованих спеціалістів морського й річкового транспорту, здійснює масштабну наукову роботу, що забезпечує модернізацію українського флоту та його берегової інфраструктури на рівні світових.