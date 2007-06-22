Наступного року Україна дивитиметься вслід Хорватії, Македонії та Албаніі

В Міністерстві закордонних справ України прогнозують, що на наступному самміті НАТО в 2008 році до альянсу будуть запрошені Хорватія, Македонія та Албанія.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам сказав заступник міністра закордонних справу Володимир ХАНДОГІЙ.

Він додав, що зазначені країни протягом останніх років виконують план щодо членства в альянсі. За його словами, Грузія, в свою чергу, розраховує на цьому самміті приєднатися до Плану щодо членства в НАТО.