У Львові 42-річна жінка здала ЗНО за доньку

У Львові 42-річна жінка прийшла здавати тестування з математики замість доньки.

Як повідомили УНІАН у львівському обласному представництві Громадянської мережі «Опора», коли у неї уточнили рік народження, вона вказала 1969-й, потім перевела ситуацію у жарт, однак зовнішньо явно не відповідала 19-річному віку своєї доньки. «Абітурієнтку» допустили до здачі ЗНО, а після завершення роботи над тестом попросили проїхати до Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти (ЛРЦОЯО) для підтвердження особи.

«На оцінювання з біології вже прийшла дійсно учасниця, яка реєструвалася, однак після складання тесту всіляко переконувала, що саме вона складала ЗНО з математики, і відмовилася їхати до ЛРЦОЯО для підтвердження своєї особи та визнавати, що за неї проходила тестування мати», - зазначається у повідомленні.

Про подію було повідомлено у міліцію.

«Якщо факт підміни учасника ЗНО дійсно мав місце, то результат з математики такої учасниці буде скасовано ЛРЦОЯО. Громадянська мережа ОПОРА вважає, що така міра покарання є недостатньою за серйозне порушення процедур ЗНО, а мати й донька мають бути притягнуті до адміністративної відповідальності», - наголошується у повідомленні.