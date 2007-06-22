Скільки коштує вивезти сміття (тарифи)

Київська міська державна адміністрація погодила тарифи на послуги з вивезення побутових відходів підприємствам, які надають такі послуги і не належать до комунальної власності.

Згідно з розпорядженням КМДА, текст якого розміщено на веб-порталі Київської влади, тарифи затверджено з терміном дії до 31 грудня поточного року.

Відповідно до прийнятого рішення, житлово-експлуатаційні організації, які обслуговують населення усіх типів будинків незалежно від форм власності, та фізичні особи, що проживають у приватному секторі, за вивіз побутових відходів мають платити за 1 куб. м (з ПДВ): якщо послуги надаються ЗАТ «Спецкомунтехніка» - 15,20 грн.; ТОВ «Дніпроенерготранс» - 12,65 грн.; ТОВ Фірма «Володар-Роз» - 13,32 грн.; ТОВ «Селтік» - 14,65 грн.; ДП «Фірма Альтфатер-Київ» - 14,54 грн.; ТОВ «Грінко-Київ» - 16,67 грн.; ВАТ «Київспецтранс» - 17,93 грн.

Для ВАТ «Київспецтранс» також затверджено тариф на вивезення великогабаритних відходів - 16,50 грн. за куб. м (з ПДВ).

Що стосується захоронення на полігонах ВАТ «Київспецтранс» твердих побутових відходів, то тариф встановлено в розмірі 4,82 грн. за 1 куб. м (з ПДВ); великогабаритних відходів - 3,28 грн. за 1 куб. м. Будівельні відходи на полігонах захоронюватимуться, згідно з розпорядженням, за цінами домовленості.

Тариф на утилізацію твердих побутових відходів на філії Завод «Енергія» Київенерго» становить 85,68 грн. за тонну (з ПДВ).

Як повідомляв УНІАН, приватні перевізники, які займаються вивезенням сміття в столиці, неодноразово заявляли в цьому році про необхідність перегляду тарифів на їх послуги. Протягом 3-х останніх років тариф на вивезення й утилізацію сміття становив 15 грн. 60 копійок за 1 кубічний метр. Як відомо, при затвердженні нових тарифів на ЖКП, тарифи на вивіз сміття в Києві залишились незмінними.