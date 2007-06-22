Нацбанк: гарантовану суму компенсації можна збільшити вдвічі

Національний банк України (НБУ) вважає за можливе збільшення гарантованої суми компенсації по банківських вкладах з 25 тис. грн. до 50 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови НБУ Анатолій ШАПОВАЛОВ сьогодні журналістам.

"Ми внесли проект змін до законодавства, що передбачає, що 20% перевищення доходів НБУ над витратами йдуть на формування Фонду гарантування. Якщо цей закон буде прийнято, то ми зможемо підняти рівень виплат до 50 тис. грн.", - сказав А.ШАПОВАЛОВ.

При цьому він зазначив, що на сьогодні 80% банківських вкладників мають розмір вкладу, який не перевищує гарантовану суму.

Довідка УНІАН. З лютого 2007 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб підвищив розмір компенсації вкладникам комерційних банків, яка виплачується при ліквідації банку, з 15 тис. грн. до 25 тис. грн.