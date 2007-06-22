Велика бійка в центрі Москви відбулася, як і планувалася

У Китайгородськом проїзді в Москві відбулася велика бійка бійка між молодими людьми та вихідцями з Кавказу, повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

"Бійка сталася о 22.20 (час московський) між двома групами молодих людей. Поки відомо про одного потерпілого, який одержав кілька ударів по голові і був госпіталізований. Співробітники міліції затримали 23 особи. Усі вони доставлені до відділу внутрішніх справ Китай-Город, де з ними проводиться розслідування", - сказав співрозмовник агентства “Новости”.

На місці події перебувають посилені наряди міліції. Відомо про кілька груп, які по двоє-троє розбіглися після бійки.

"Усі наряди міліції центрального округу столиці, зокрема міліція метрополітену, орієнтовані на їх пошук і затримання", - сказав співрозмовник.

Міліція встановлює загальну кількість тих, що брали участь в бійці.

Нагадаємо, що зіткнення між кавказцями і праворадикальним ДПНІ (“Движение против нелегальной иммиграции) очікувалося чотири години тому на Манежній площі, де напередодні, 21 червня, стався конфлікт за участю групи азербайджанців. (Манежна площа розташована за кілометр від Китайгородського проїзду). Проте представники обох груп не зважилися почати зіткнення у присутності кількох автобусів ОМОНу.

За матеріалами ЗМІ