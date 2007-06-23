Розкрите вбивство нагадало про кримінальні розборки 12-річної давності

Співробітники УБОЗ розкрили вбивство двох людей, скоєне 12 років тому у феодосійському селищі Курортне під час переділу сфер впливу між організованими злочинними угрупуваннями (ОЗУ).

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків кримського Главку МВС, підозрюваному тоді вдалося зникнути з місця події, за даним фактом було порушено кримінальну справу, однак встановити його місцеперебування правоохоронці не змогли.

Під час оперативно-розшукових заходів співробітники УБОЗ встановили, що підозрюваний у вбивстві нелегально проживає в Харкові, де і був затриманий на початку цього тижня. "34-річний чоловік зізнався в скоєному злочині і викритий", - повідомляють у кримській міліції.

Рішенням міського суду Феодосії затриманого взято під варту.

У даний час проводяться оперативно-слідчі заходи з подальшого документування злочинної діяльності ОЗУ.