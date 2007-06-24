”Нічний екіпаж” п`яних чоловіків і жінок побив двох міліціонерів

Сьогодні близько 2-ї години ночі у селі Яреськи Шишацького району Полтавської області було скоєно напад на двох співробітників ДАІ. Учасників нападу затримано.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Держдепартаменту ДАІ МВС України, наряд Котелевського взводу дорожньо-патрульної служби відділу ДАІ УМВС України в Полтавській області у складі двох працівників Державтоінспекції здійснював оперативно-профілактичні заходи на території Миргородського і Шишацького районів.

Поблизу села Яреськи вимогу працівників ДАІ про зупинку проігнорував водій автомобіля "Міцубісі Галант". Наряд розпочав переслідування транспортного засобу. Після того, як легковик зупинився, з його салону вийшли водій і троє пасажирів, з яких двоє – жінки. Усі вони, за зовнішніми ознаками, перебували в нетверезому стані.

Під час розмови з інспекторами ДАІ порушники Правил дорожнього руху вчинили з ними бійку.

За інформацією прес-служби, після того, як зловмисники нанесли працівникам міліції удари в голову металевим і дерев`яним предметами, один з інспекторів дорожньо-патрульної служби застосував табельну вогнепальну зброю: спочатку він зробив два попереджувальні постріли вгору та один - на ураження. Внаслідок цього водій автомобіля "Мітцубісі Галант", 1968 р.н., житель села Яреськи Шишацького району Полтавської області, отримав поранення лівого стегна, його було госпіталізовано. Інших зловмисників затримано. Ними виявилися місцеве подружжя, 1977 та 1978 р.н., і жителька села Кирпотівка Шишацького району Полтавської області, 1989 р.н.

До лікарні також доставлено обох працівників Державтоінспекції, які під час сутички отримали забої обличчя, струс головного мозку та гематоми голови.

Застосування співробітниками ДАІ табельної вогнепальної зброї попередньо вважається правомірним.