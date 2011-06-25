Німецька GIZ допоможе створити бренд Києва за 3 млн. євро

Київська міська державна адміністрація підписала меморандум із німецькою урядовою компанією GIZ на суму 3 млн. євро, спрямований на допомогу в створенні бренду столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник Головного управління економіки та інвестицій КМДА Ігор ДОВБАНЬ у ході громадського обговорення проекту Стратегії розвитку Києва до 2025 року, присвяченого розвитку туризму в столиці.

«На сьогоднішній день ми провели зустрічі з німецькою урядовою компанією GIZ, з якою підписано меморандум на 3 млн. євро, які нам допоможуть систематизувати наші знання й підготувати міжнародний конкурс із брендування Києва», - сказав він.