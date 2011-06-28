"Історичний Потяг" пройде шляхом українських переселенців у Канаді

Заступник голови Верховної Ради України Микола.ТОМЕНКО та народний депутат Євген СУСЛОВ беруть участь в проекті «Історичний Потяг українських піонерів», проведення якого приурочене до 120-ї річниці українського поселення в Канаді.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Як повідомлялося, у 2011 році виповнюється 120 років з початку поселення українців в Канаді. З метою відзначення цієї річниці з 23 червня по 8 липня 2011 року Посольство України в Канаді за підтримки Канадсько-української парламентської групи дружби реалізує масштабний культурно-іміджевий проект «Історичний Потяг українських піонерів». Метою цього проекту є здійснення символічної подорожі шляхом, який проходили перші українські емігранти в Канаді, від прибуття в порт м. Галіфакс (на Атлантичному узбережжі) до поїздки залізницею до інших міст на заході Канади.

На думку організаторів, цей захід дасть змогу представити найкращі зразки української культури в найбільших містах Канади, символічно об’єднати українські громади Канади в різних містах через культурні акції, а також привернути увагу громадськості, українських та канадських політиків та медіа до внеску, який зробила українська громада у розбудову Канадської держави.

24 червня учасники Потягу вирушили залізницею за маршрутом: Галіфакс – Монреаль – Оттава – Торонто – Вінніпег – Саскатун – Едмонтон. У містах, до яких прибуває Потяг, проводяться культурні акції за участю місцевих українських громад та митців.

Віце-спікер М.ТОМЕНКО та народний депутат Є.СУСЛОВ, 26 червня взяли участь в урочистому відкритті в Оттаві пам’ятника Кобзарюроботи всесвітньовідомого канадського скульптора українського походження Лео МОЛА.