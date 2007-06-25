Ющенко зупинив дію постанови уряду щодо монополізації газового ринку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію постанови уряду щодо зміни порядку забезпечення споживачів природним газом. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Прес-служба нагадує, що на початку 2007 року уряд прийняв рішення, яким створені умови для монополізації ЗАТ «УкрГаз-Енерго» українського газового ринку, отримання цим товариством надприбутків за рахунок вітчизняних суб`єктів господарювання, що стало передумовою до різкого погіршення їх фінансового стану. Постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.07 № 31 було внесено зміни до порядку забезпечення споживачів природним газом, згідно з якими ЗАТ «УкрГаз-Енерго» отримало одноосібне право укладати договори на постачання та транспортування імпортного природного газу безпосередньо зі споживачами (окрім населення та підприємств комунальної теплоенергетики), що докорінно змінює схему руху грошових потоків на внутрішньому ринку газу.

У результаті прийнятих рішень на ринку газу склалася ситуація, коли:

обмежено підприємницьку діяльність газорозподільних (газотранспортних) підприємств;

газорозподільні (газотранспортні) суб`єкти господарювання примушуються до пріоритетного укладення договорів;

регіональні газорозподільні компанії своєчасно не отримують від ЗАТ «УкрГаз-Енерго» плату за надання послуг з його транспортування і, як наслідок, обмежують постачання природного газу окремим промисловим підприємствам;

ЗАТ «УкрГаз-Енерго», користуючись своїм монопольним становищем, застосовує різні умови до рівнозначних угод із суб`єктами господарювання.

Як зазначається повідомленні, Президент В.ЮЩЕНКО неодноразово доручав Кабінету Міністрів України проаналізувати ситуацію на ринку природного газу, вжити заходів для виправлення ситуації, але урядом ніяких заходів вжито не було. Щодо необхідності зменшення проявів монополізму з боку ЗАТ «УкрГаз-Енерго» до глави держави неодноразово зверталися керівники місцевих органів влади.

Беручи до увагу небажання Кабміну захищати інтереси українських підприємств на вітчизняному ринку природного газу Президент України своїм Указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету Міністрів України від 16 січня 2007 року № 31 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729», повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомляв УНІАН, постановою уряду №31 від 16 січня 2007 р. всі суб`єкти господарювання, частка держави в статутному фонді яких прямо або опосередковано перевищує 50%, були зобов’язані реалізовувати природний газ, що видобувається в Україні, безпосередньо НАК "Нафтогаз України".

Згідно з документом, "Нафтогаз України" є уповноваженим суб`єктом з формування і розпорядження ресурсами природного газу, який використовується для задоволення потреб населення. Компанії "Укргазвидобування", ВАТ "Укрнафта", НАК "Надра України" та їх дочірні структури, згідно з постановою, повинні реалізовувати тільки "Нафтогазу України" весь видобутий в Україні природний газ за винятком обсягів, які використовуються на виробничий-технологічні потреби і виробництво зрідженого газу. "Укрнафта" та інші компанії з держчасткою в статутному фонді більш як 50% також мають реалізовувати безпосередньо "Нафтогазу України" весь газ, одержаний ними за договорами про спільний видобуток газу в Україні.

Як зазначав у січні прес-центр НАК "Нафтогаз України", “постанова враховує державні інтереси у сфері розподілу газу власного видобутку на потреби соціальних споживачів, сприяє формуванню газового балансу країни”.

"Фактично руйнуються тіньові схеми, за якими українські видобувачі з державною часткою («Укрнафта», «Надра України» та інші) могли реалізовувати ресурс газу близьким структурам з подальшим перепродажем за більш вигіднішими схемами промисловим споживачам", – відзначав прес-центр НАК. Разом з тим збільшується прозорість ринку, ростуть податкові відрахування до держбюджету. Між постачальником газу і споживачем встановлюються прямі відносини, підвищується відповідальність обох сторін. При цьому зменшуються можливості застосування різних тіньових і бартерних схем, зазначав «Нафтогаз України».

За інформацією НАК, постанова також сприятиме підвищенню дисципліни розрахунків за газ з боку споживачів і газорозподільних підприємств.