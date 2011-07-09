У вишах з’явиться нова спеціальність

Міністерство регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту вирішили на базі шести вузів створити нову спеціальність — менеджер ОСББ і керуючої компанії.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства – керівник апарату Григорій СЕМЧУК в інтерв’ю ZN.UA (№25 08-15 липня).

«Ми зараз підготували наказ, погоджуємо з Міносвіти. Вибрали шість базових університетів і інститутів по Україні, де будемо вчити людей на керівників. І ОСББ, і керуючих компаній. Будемо видавати сертифікат. Це, до речі, нова спеціальність з’являється», — сказав заступник міністра.

На його думку, лише масове створення ОСББ і керуючих компаній зможе створити конкуренцію в житлово-комунальному господарстві.

«Усе треба вирішувати в комплексі: створювати ОСББ, створювати керуючі компанії, які би брали групу будинків на обслуговування. Так працює схема у всьому світі. Ми зразу запровадимо договірні відносини між керуючою компанією і мешканцями. З іншого боку — на конкурсній основі беремо виробників послуг. Є конкуренція – якість поліпшується, грошей залишається більше», — повідомив Г.СЕМЧУК.