Центр "РА" не має наміру приватизовувати дитячий музтеатр

ТОВ «Центр дозвілля «РА» не має наміру приватизувати приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва на Подолі (КМАТОБ).

Про це йдеться у переданій агентству УНІАН заяві ТОВ «Центр дозвілля «РА».

Як наголошується у заяві, до Програми приватизації комунального майна на 2010-2012 рр., яку планують затвердити на засіданні Київради 14 липня, включено підвальне приміщення за адресою: вул. Межигірська, 2-а, яке вже багато років знаходиться в оренді у ТОВ.

Як пояснюють орендарі, спочатку у використанні ТОВ «Центр дозвілля «РА» перебувало два приміщення: підвальне приміщення площею 706,1 кв. м, (вул. Межигірська, 2-а) і приміщення площею 46,5 кв. м (знаходиться на першому поверсі КМАТОБ, по вул. Межигірській, 2).

«Останнє було добровільно повернуто ТОВ «Центр дозвілля «РА» у комунальну власність Києва ще кілька років тому… незважаючи на те, що ТОВ «Центр дозвілля «РА» єдине, згідно із законом, мало право на приватизацію, чим було повністю дотримано права театру як установи культури. Саме цією ситуацією і скористалися особи, що стверджують, що планується до приватизації приміщення театру», - заявляють у ТОВ.

Таким чином, відзначають у «РА», приватизації підлягають підвальні приміщення площею 706,1 кв. м, які дійсно орендувалися ТОВ.

За час оренди Центром «РА», за їх даними, виплачено у загальній с умі близько 5 млн. грн. (більш як 2 млн. грн. орендної плати, а також понад 2 млн. грн. – на капітальний ремонт приміщень). «Окрім цього, за умов приватизації ТОВ «Центр дозвілля «РА» сплатить до бюджету Києва за підвальне приміщення за адресою: вул. Межигірська, 2-а, суму, яка перевищить вже сплачену і буде визначена у порядку, встановленому чинним законодавством», - відзначають автори заяви.

Як стверджують у Центрі «РА», керівництву театру «напевно, було відомо, що з 2007 року підвальне приміщення перебуває на стадії приватизації і це не викликало жодного заперечення, оскільки ця процедура була законною і підтверджена відповідними рішеннями сесій Київради і рішеннями інших компетентних органів».

Як заявляють у «РА», до ремонту підвал перебував у критичному стані, що було прямою загрозою для цілісності конструкцій як будівлі за адресою Межигірська, 2-а, так і сусіднього приміщення за адресою: вул. Межигірська, 2.

«Сума ремонту на той момент становила більш як 50% балансової вартості приміщення. Таких грошей ні Київрада, ні управління культури виділити не змогли б. Тому і було підписано договір, за яким ТОВ «Центр дозвілля «РА» зобов`язався провести ремонт приміщень з можливістю їх подальшого викупу», - зазначається у заяві товариства.

Як наголосив директор ТОВ «Центр дозвілля «РА» Олексій ДОБРОВА, саме ця умова і було основним аргументом при оренді приміщень.

Орендарі також відзначають, що Арт-клуб «Єгипет» (ТОВ «Центр дозвілля «РА») відкрився в Києві у 2004 році за адресою: Межигірська, 2-а. За роки роботи він став ще одним плацдармом у культурному житті столиці. Щодня протягом 2006-2009 рр. в Арт-клубі «Єгипет» проходили вистави київського театру «Візаві» (більш як 20 класичних і сучасних п`єс). Також у клубі постійно проводилися художні виставки, знімалися музичні і художні фільми, проводилися семінари з історії мистецтва, різнопланові тренінги, культурно-розважальні заходи для дітей та інші культурні заходи. На сцені Арт-клубу виступали багато зірок української і світової естради.

Як повідомляв УНІАН, 7 липня депутат Київради Віталій КЛИЧКО повідомив, що столична влада збирається віддати у приватні руки дитячий музичний театр на Подолі.

За його інформацією, КМДА пропонує включити у перелік об`єктів приватизації на 2010-2012 рр. приміщення Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей і юнацтва по вул. Межигірській, 2, загальною площею 753 кв. м.

Як зазначив В.КЛИЧКО, будівля театру визнана пам`ятником архітектури і занесена до державного реєстру, тобто приватизувати її неможливо, згідно із законом, оскільки сьогодні діє мораторій на відчуження об`єктів культури і мораторій на приватизацію об`єктів культурної спадщини. Більше того, приватизація цієї будівлі заборонена Законом України «Про перелік пам`яток культурної спадщини, які не підлягають приватизації». Крім того, театр є цілісним майновим комплексом, і розпродавати його по частинах неприпустимо, заявляє В.КЛИЧКО.

Він поінформував, що Головне управління комунальної власності Києва програло товариству «РА» суд, який і зобов`язав внести об`єкт до Програми приватизації.