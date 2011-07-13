Помер батько братів Кличків

У середу, 13 липня, після тривалої тяжкої хвороби помер батько чемпіонів світу з боксу Володимира і Віталія Кличків - Володимир Родіонович Кличко. Про це повідомляє "Сегодня".

Володимир Родіонович виховав двох синів і трьох онуків. Полковник авіації, він усе життя присвятив військовій справі, брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.