Під косаркою загинув 10-річний хлопчик

На Харківщині внаслідок наїзду косарки, якою тракторист викошував траву вздовж автошляху поблизу села Круглик Валківського району, загинув 10-річний хлопчик, 12-річний - отримав тяжкі травми.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в Харківській інспекції промислової безпеки та охорони праці на транспорті, трагедія сталася вдень, 26 червня, - тракторист не помітив куреня, який збудували біля дороги сільські діти. Вони також вчасно не помітили трактора.

Незважаючи на оперативні реанімаційні заходи, лікарям не вдалося врятувати життя 10-річному хлопчикові. За словами медиків, він отримав несумісні з життям травми. Того ж дня ввечері він помер у лікарні.

12-річний хлопчик отримав травми передпліччя і грудей. Після операції, днів за 5-6, його можуть виписати з лікарні.