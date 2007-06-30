”Кавказькі терористи” у поїзді з Донецька виявилися дурною інтригою

Співробітниками міліції в Києві виявлено особу, чоловіка 1949 р. н., який надав органам внутрішніх справ неправдиву інформацію про спробу теракту біля Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив начальник управління МВС України на транспорті Геннадій ПУШКАРЬОВ.

За його словами, 28 червня по лінії «02» зателефонувала людина, яка повідомила про те, що в потязі «Донецьк-Київ» їдуть особи кавказької національності з метою скоїти терористичний акт біля українського парламенту.

Як з’ясувалося під час оперативно-слідчих дій, людина, яка телефонувала до міліції, була знайома з людьми, які прямували в потязі, однак не хотіла, щоб вони до неї приїжджали.

Як зазначив Г.ПУШКАРЬОВ, наразі вирішується питання щодо стягнення з чоловіка, який надав неправдиву інформацію, матеріальних збитків, завданих внаслідок його повідомлення.