Азарова просять узяти під контроль ситуацію з підручниками

Житомирська міськрада просить прем`єр-міністра України Миколу АЗАРОВА взяти під контроль ситуацію із забезпеченням підручниками школярів міста .

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні депутатів Житомирської міської ради, прийнятому на черговій сесії.

«Вже стало сумною традицією розпочинати навчальний рік в місті без нових підручників. Вдвічі прикро, що учні не отримали їх і під кінець навчального року. Насамперед, непокоїть рівень забезпечення навчальною літературою учнів 10 класу, які стали заручниками бізнесових ігор Інституту інноваційних технологій і змісту освіти, якому МОН доручило виготовлення і закупівлю підручників", - йдеться у документі.

Там також зазначається, що учні 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста взагалі не мають підручників з правознавства, хоча робиться акцент на формуванні правової держави та громадянського суспільства в Україні.

Автори звернення також переконані, що у Житомирі існує висока ймовірність того, що учні 11-х класів у майбутньому можуть також залишатись без нових підручників.

"Проблемою є забезпечення підручниками для поглибленого вивчення предметів 1-9, 11 класів. Поширеною є практика, коли замовляються підручники одного автора, а навчальний заклад отримує зовсім інші, що ускладнює навчальний процес", - сказано у зверненні.

Здивування у авторів документа також викликає "позиція чиновників МОН, які ще в минулому році виступали із заявами про завершення процедури укомплектування підручниками".

Натомість, сказано у документі, "практично всі шкільні підручники, що так і не були надруковані за рахунок держзамовлення, є у вільному продажу у магазинах Житомира".

Саме тому Житомирська міськрада просить уряд взяти під контроль вирішення цього питання, "аби кожен школяр міг повною мірою реалізувати своє конституційне право на освіту»