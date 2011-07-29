Міністр закликав селян обговорити законопроект про ринок землі
Присяжнюк відвідав Житомирщину
Міністр аграрної політики та продовольства України Микола ПРИСЯЖНЮК закликав широко обговорювати законопроект „Про ринок землі” на зборах селян.
Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК сказав в Андрушівському районі Житомирщини.
За словами міністра, "у законопроекті „Про ринок землі” врахований досвід багатьох європейських та пострадянських країн, які займались реформуванням земельних відносин".
При цьому М.ПРИСЯЖНЮК нагадав, що у документі враховано особливості нашої країни, де в селах на відміну від інших країн проживає 33% усього населення.
Міністр підкреслив необхідність широкої роз’яснювальної роботи з впровадження ринку землі. Для цього, за його словами, у країні діятимуть штаби з вирішення земельних питань із залученням науковців-аграріїв, керівників сільськогосподарських підприємств, фермерів, голів сільрад, представників ЗМІ. «Потрібно якомога швидше провести скрізь збори сіл, щоб урахувати всі зауваження і пропозиції, які надійдуть від власників земельних паїв та сільських голів», - сказав М.ПРИСЯЖНЮК.
Він переконаний, що проведення земельної реформи сприятиме розвитку українського села. Міністр також детально зупинися на суті законопроекту “Про ринок землі”. Зокрема, згідно з цим документом, право купівлі землі матимуть громадяни України, фермери, а іноземні громадяни не зможуть бути власниками землі сільськогосподарського призначення, додав міністр.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня Кабінет міністрів України вніс на розгляд Верховної Ради проект закону про ринок земель.