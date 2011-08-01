Генеральний конструктор ракет став почесним громадянином посмертно

Дніпропетровська міська рада присвоїла звання Почесного громадянина міста (посмертно) гендиректору, генеральному конструктору державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» ім. Янгеля» Станіславу Конюхову.

Як передає кореспондент УНІАН, зазначене рішення депутати міськради ухвалили 29 липня на черговій сесії.

«Станіславу Миколаєвичу належить низка науково-технічних розробок, використаних в конструкціях ракетоносіїв «Інтер-Космос», «Циклон-2», «Циклон-3». С.Конюхов - автор понад 500 наукових праць, Герой України, лауреат Державних премій СРСР та України», - наголошується в рішенні сесії Дніпропетровської міської ради.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2011 р. Дніпропетровська міськрада ухвалила рішення по присвоєння імені С.Конюхова одній з вулиць міста.

С.Конюхов помер 3 квітня 2011 року у віці 73 років.