Помер Станіслав Конюхов

Відомий інженер і конструктор аерокосмічної галузі, генеральний конструктор - генеральний директор, науковий керівник конструкторського бюро "Південне" Станіслав Конюхов (біографія) помер у неділю на 74-му році життя.

"З глибокою скорботою повідомляємо про раптову смерть генерального конструктора -генерального директора, наукового керівника державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне", - наводить повідомлення КБ "Південне" РІА "Новости".

За інформацією КБ, прощання з науковцем відбудеться 5 квітня з 10.00 до 13.00 в ПК Машинобудівників в Дніпропетровську.