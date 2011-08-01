У Харкові горів торговельний центр «Барабашово»

У Харкові горів найбільший у Східній Україні торговельний центр «Барабашово».

Про повідомили УНІАН у Головному управління МНС України в Харківській області, пожежа сталася 30 липня близько 15.40.

Вогнем був охоплений торговельний павільйон площею 720 метрів квадратних. У гасінні пожежі взяли участь десять відділень на автоцистернах та чотири відділення спеціальної техніки. Загоряння було ліквідовано протягом трьох годин.

Під час пожежі торгівельний центр не працював, жертв та постраждалих немає. Причина пожежі наразі встановлюється.