Нацбанк вивів куратора з «Кредитпромбанку»

Національний банк України знову перейшов на загальний режим здійснення контролю щодо «Кредитпромбанку», при цьому в банку «Фінанси і Кредит» продовжує працювати представник регулятора.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до НБУ.

««Кредитпромбанком» достроково погашено значну суму кредиту рефінансування, переглянуто графік повернення в частині скорочення термінів погашення кредиту. У зв`язку з цим регулятор продовжує спостерігати за цим банком у загальному режимі контролю, - повідомило джерело. - Що ж до банку «Фінанси і Кредит», то там продовжує працювати представник регулятора, здійснюючи щоденний контроль за діяльністю банку».

Також, за інформацією джерела, на сьогоднішній день в банку «Фінанси і Кредит» проводиться планова перевірка регулятором виконання банком умов договорів рефінансування і якості застав.

Як повідомлялося у ЗМІ, НБУ призначив своїх кураторів у банк «Фінанси і Кредит» і «Кредитпромбанк».

Робота кураторів НБУ регламентована постановою центрального банку №38 від 30 січня 2009 року: куратори призначаються в банк на строк до одного року для щоденного контролю за його діяльністю і усунення допущених порушень.

Довідка УНІАН. ПАТ «Кредитпромбанк» створене в 1997 році й на сьогоднішній день входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 14,993 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 11,326 млрд. грн., зобов`язання - 13,138 млрд. грн., статутний капітал - 1,838 млрд. грн., власний капітал - 1,856 млрд. грн.

«Кредитпромбанк» у січні-червні 2011 року скоротив чистий прибуток проти показника аналогічного періоду 2010 року в 11 разів – до 1,345 млн. грн.

Основними акціонерами банку, станом на 1 квітня 2011 року, були компанія Homertron Trading Limited (Ірландія) – 24,974%; громадянин Греції Константінос ПАПУНІДІС, пряма участь – 4,915%, опосередкована – 70,0799%, компанія Fintest Holding Limited (Кіпр) безпосередньо володіє 45,1089% акцій.

Банк «Фінанси і Кредит» засновано в 1990 році, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

Активи банку на 1 липня 2011 року становили 24,41 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 19,648 млрд. грн., зобов`язання - 22,55 млрд. грн., статутний капітал - 2 млрд. грн., власний капітал зріс - 1,86 млрд. грн.

Банк «Фінанси і Кредит» у I півріччі одержав чистий прибуток 2,8 млн. грн. порівняно зі збитком 54,3 млн. грн. роком раніше.

Основними акціонерами банку, станом на 1 липня 2011 року, є АТ «F&C Realty» – 47,06%, ТОВ «Асканія» – 48,88%.

У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину ЖЕВАГО.