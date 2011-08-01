Міліція шукає, хто стріляв по вертольоту журналіста

Міліція встановила групу осіб, які перевіряються на причетність до обстрілу вертольота дніпропетровського журналіста та адвоката Бориса ФІЛАТОВА.

Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.

Також проводиться подальше відпрацювання прилеглих дачних ділянок, розташованих поблизу місця події, з метою встановлення свідків та очевидців.

Як повідомлялося, за даними міліції, увечері 31 липня у місті Підгороднє під Дніпропетровськом з пневматичної зброї під час заходу на посадку був обстріляний вертоліт AS-350, який належить Б.ФІЛАТОВУ.

Вертольотом керував пілот, який за вказівкою Б.ФІЛАТОВА вилетів з Дніпропетровська в Підгороднє, зазначили у ВЗГ, додавши, що сам журналіст чекав повітряне судно в Підгородньому.

Тим часом сайт Gorod.dp.ua передає, що стрілянину з рушниці відкрив господар сусіднього з посадковим майданчиком домоволодіння Мирон С.

Кулі пробили лопать, обшивку двигуна, залишили сліди на захисному покритті корпусу. Пілотам вдалося благополучно приземлитися, ніхто не постраждав.

За інформацією сайту, Мирон С. у Дніпропетровську відомий як родич кримінального авторитету Мазепи. А його син працює в обласній прокуратурі. На ім`я Мирона С. зареєстровано 12 одиниць вогнепальної зброї.

Б.ФІЛАТОВ подію не коментує, але не виключає, що вона може бути пов`язана з його професійною діяльністю.

Заслужений журналіст України Б.ФІЛАТОВ з 2005 по 2010 рік вів на регіональному телебаченні щотижневу передачу «Губернські хроніки». Об`єктом його критики часто ставали впливові чиновники і політики, зокрема з правоохоронних органів. З 2010 року Б.ФІЛАТОВ почав новий телепроект «Губернські прогнози», в якому, зокрема, порушував питання бездіяльності прокурорських працівників при порушеннях у сфері землекористування. Б.ФІЛАТОВ також є комісаром культурологічного проекту «Україна очима птахів», під час якого здійснюється фотографування різних областей країни з вертольота.