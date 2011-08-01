Міліція шукає, хто стріляв по вертольоту журналіста
Встановлено коло осіб
Міліція встановила групу осіб, які перевіряються на причетність до обстрілу вертольота дніпропетровського журналіста та адвоката Бориса ФІЛАТОВА.
Про це УНІАН повідомили у відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС у Дніпропетровській області.
Також проводиться подальше відпрацювання прилеглих дачних ділянок, розташованих поблизу місця події, з метою встановлення свідків та очевидців.
Як повідомлялося, за даними міліції, увечері 31 липня у місті Підгороднє під Дніпропетровськом з пневматичної зброї під час заходу на посадку був обстріляний вертоліт AS-350, який належить Б.ФІЛАТОВУ.
Вертольотом керував пілот, який за вказівкою Б.ФІЛАТОВА вилетів з Дніпропетровська в Підгороднє, зазначили у ВЗГ, додавши, що сам журналіст чекав повітряне судно в Підгородньому.
Тим часом сайт Gorod.dp.ua передає, що стрілянину з рушниці відкрив господар сусіднього з посадковим майданчиком домоволодіння Мирон С.
Кулі пробили лопать, обшивку двигуна, залишили сліди на захисному покритті корпусу. Пілотам вдалося благополучно приземлитися, ніхто не постраждав.
За інформацією сайту, Мирон С. у Дніпропетровську відомий як родич кримінального авторитету Мазепи. А його син працює в обласній прокуратурі. На ім`я Мирона С. зареєстровано 12 одиниць вогнепальної зброї.
Б.ФІЛАТОВ подію не коментує, але не виключає, що вона може бути пов`язана з його професійною діяльністю.
Заслужений журналіст України Б.ФІЛАТОВ з 2005 по 2010 рік вів на регіональному телебаченні щотижневу передачу «Губернські хроніки». Об`єктом його критики часто ставали впливові чиновники і політики, зокрема з правоохоронних органів. З 2010 року Б.ФІЛАТОВ почав новий телепроект «Губернські прогнози», в якому, зокрема, порушував питання бездіяльності прокурорських працівників при порушеннях у сфері землекористування. Б.ФІЛАТОВ також є комісаром культурологічного проекту «Україна очима птахів», під час якого здійснюється фотографування різних областей країни з вертольота.