Зони радіоактивного забруднення навколо Чорнобиля час переглянути

Міністр надзвичайних ситуацій Віктор БАЛОГА звернувся до керівників областей, які найбільше постраждали від Чорнобильської катастрофи, з пропозицією невідкладно розпочати заходи з проведення дозиметричної паспортизації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС, відповідні листи були направлені головам Вінницької, Волинської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької, Черкаської, Чернівецької та Чернігівської облдержадміністрацій.

Як йдеться в документах, МНС на виконання Указу Президента України "Про заходи, пов’язані з 25-ми роковинами Чорнобильської катастрофи" в частині перегляду меж зон радіоактивного забруднення надсилає розподіл бюджетних призначень на здійснення в регіонах заходів з дозиметричної паспортизації населених пунктів, забруднених внаслідок аварії на ЧАЕС за бюджетною програмою "Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення" за 2011 рік.

Обсяги бюджетних призначень визначено відповідно до наукових рекомендацій з урахуванням пропозицій облдержадміністрацій у межах затверджених видатків.

До робіт з дозиметричної паспортизації повинні бути залучені організації, установи, підприємства, які мають Свідоцтва про атестацію аналітичних підрозділів (лабораторій, відділів, підприємств тощо) на право здійснювати вимірювання у галузі визначення вмісту радіонуклідів, які видано державними органами метрології та стандартизації і які чинні протягом періоду проведення робіт з дозиметричної паспортизації.

Враховуючи стислі терміни проведення дозпаспортизації та сезонний характер її проведення, МНС вважає за необхідне невідкладно розпочати заходи з проведення дозиметричної паспортизації.