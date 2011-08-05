Киян сфотографують для проморолика про місто

14 серпня у Києві відбудуться фотозйомки для промоційного ролика про столицю України як приймаюче місто фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі столичної міської державної адміністрації, ці зйомки заплановані промо-кампанією футбольного турніру УЄФА Євро-2012 і стануть частиною 30-секундного проморолика про Київ, як місто, що прийматиме чемпіонат.

Як повідомили в Головному управлінні з питань підготовки та проведення Євро-2012, згідно з рекомендаціями УЄФА, буде знято фотосюжет «привітання приймаючого міста», а також групові фотографії киян. Зйомки відбуватимуться у місцях, які стали візитівками української столиці.

Аналогічні промоційні ролики УЄФА планує відзняти у кожному місті України та Польщі, що прийматимуть фінал Євро-2012.