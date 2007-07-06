«Украеропроект» виграв тендер на реконструкцію стратегічного аеропорту

Переможцем тендеру на розробку проектно-кошторисної документації реконструкції КП “Міжнародний аеропорт “Київ” (Жуляни)”, який відбувся 3 липня, став Український державний проектно-технологічний науково-дослідний інститут «Украеропроект».

Про це УНІАН повідомила по телефону фінансовий директор аеропорту Ольга ТОВКЕС.

За її словами, тендер проходив у вигляді «відкритих торгів з пониженням ціни». Окрім «Украеропроекту», на розробку цієї документації претендували ще дві компанії - ЗАТ «Всеукраїнська фінансова компанія» і ТОВ «Вілія-Буд-Центр». «Переміг «Украеропроект» як найбільш авторитетна компанія з проектування, пов`язаним з аеропортами, досвід роботи 37 років у цій сфері, і найкраща ціна», - зазначила О.ТОВКЕС.

Компанія розраховує завершити розробку проектно-кошторисної документації в липні-серпні, як і було передбачено умовами тендеру.

Як повідомляв УНІАН, реконструкції, зокрема, потребує злітно-посадочна смуга, рульожні доріжки, місця стоянки літаків, перон аеродрому, аеровокзальний комплекс аеропорту.

Київська міська рада наприкінці березня 2007 р. прийняла стратегічну концепцію розвитку аеропорту «Жуляни». Згідно з існуючим інвестиційним проектом аеропорту, для реконструкції «Жулян» необхідно 78 млн. дол. інвестицій. Як наголошується в інвестпроекті, термін його окупності становитиме 15,5 років.

Довідка УНІАН. У березні 2007 р. віце-прем`єр Андрій КЛЮЄВ провів нараду щодо розвитку регіональних аеропортів, на якій наголошувалося, що загальна сума ні ці цілі становить близько 800 млн. дол. Зокрема, для аеропорту «Донецьк» необхідно 205 млн. дол., «Одеса» - 160 млн. дол., «Львів» - 150 млн. дол., «Сімферополь» - 102 млн. дол., «Харків» - 122 млн. дол., «Дніпропетровськ» - 85 млн. дол.

У травні 2007 р. А.КЛЮЄВ доручив фахівцям Міністерства транспорту і зв`язку України спільно з представниками місцевої влади відпрацювати концепцію модернізації і реконструкції аеропортів, визначити єдиний стандарт терміналів, підготувати по кожному аеропорту техніко-економічне обгрунтування.

В Україні налічується 34 діючих аеропорти, з яких 23 мають пункти пропуску через державний кордон, 8 є стратегічними ("Бориспіль", "Донецьк", "Одеса", "Львів", "Сімферополь", "Харків", "Дніпропетровськ", "Київ-Жуляни"), які зв`язані повітряними лініями з багатьма містами України, СНД, країнами Західної Європи, Азії і Африки.