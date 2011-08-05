Укрзалізниця шукає партнера, щоб вирішити проблему житла

«Укрзалізниця» до 1 жовтня 2011 року ухвалить рішення про комплексну Програму забезпечення житлом працівників залізничної галузі та визначиться зі шляхами її фінансування, розглянувши пропозиції банків.

Як повідомили УНІАН у прес-центр «Укрзалізниці», таке завдання поставив генеральний директор відомства Володимир КОЗАК на засіданні Ради «Укрзалізниці» 3 серпня.

Гендиректор доручив до 1 жовтня на всіх залізницях провести моніторинг існуючої ситуації з житловим забезпеченням і чергами на житло, провести ревізію власного незавершеного будівництва, зробити якісну ревізію існуючих житлових площ і приміщень, які можуть бути переобладнані під житлові. Моніторинг проводитиметься з метою розгляду всіх варіантів збільшення житлового фонду - зокрема шляхом переобладнання під житло існуючих приміщень, їх кардинальної перебудови, оптимізації існуючих площ із вивільненням придатних для переобладнання під житло.

Для реалізації Програми забезпечення житлом своїх співробітників у всіх регіонах України «Укрзалізниця» шукає банк - єдиного генерального партнера. Керівник залізничної галузі заявив про готовність розглядати будь-які пропозиції щодо викупу готового житла, інвестування в незавершене будівництво на максимальній стадії готовності, викупу так званих "заморожених" проектів та інших форм і методів участі в проектах житлового будівництва.

"Ми повинні нашим черговикам і перспективній молоді дати можливість вибрати варіанти фінансування житлового будівництва, тому залізниці мають дати свої пропозиції щодо варіантів фінансування житлової програми. Таким чином ми закріпимо перспективних молодих фахівців, кардинально відновимо кадровий потенціал галузі. Наші черговики мають бути переконані, що їхня черга на житло не перейде у спадок наступним поколінням, а молоді кадри - мати упевненість в тому, що залізнична галузь, у разі зацікавленості в роботі професійного фахівця, створить йому і його сім`ї належні житлові умови і виступить надійним партнером для такого працівника в питаннях придбання житла ", - сказав В.КОЗАК.

За його словами, сьогодні на залізниці на квартирному обліку – більш як 16 тис. сімей, проте насправді потреба в житлі набагато більша.

«Молоді перспективні фахівці з такої квартирної черги просто не мають шансів одержати власне житло або покращити свої умови проживання. Тому вони не бачать для себе сенсу навіть ставати в такі черги. Ветерани галузі, відповідно, чергу на житло можуть передавати за спадком. Це не сумний жарт, це наша реальність. Тому вироблення нового концептуального підходу до вирішення житлового питання на залізничному транспорті - завдання № 1», - наголосив гендиректор.

В.КОЗАК відзначив, що існуючі фінансові можливості залізниць і черги на житло ставлять молодих перспективних фахівців практично в безвихідну ситуацію. Гендиректор також сказав, що проблема забезпечення житлом - одна з найбільш гострих в цілому в Україні й вирішувати її потрібно якнайшвидше. «Турбота про ветеранів галузі і кардинальне оновлення кадрового потенціалу галузі - це ті пріоритетні завдання, що стоять перед нами. Ми повинні обрати і затвердити структурні, фінансові та юридичні механізми системного, ефективного, швидкого вирішення житлової проблеми, запустити системні механізми забезпечення житлом наших співробітників», - заявив В.КОЗАК.

Довідка УНІАН. В даний час на залізницях України на квартирному обліку перебуває 16 тис. 132 сім`ї, зокрема: на Донецькій – 2 тис. 904, Львівській – 2 тис. 737, Одеській – 1 тис. 954, Південній – 2 тис. 133, Південно-Західній – 3 тис. 881, Придніпровській – 2 тис. 523.