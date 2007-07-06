Учені довели неможливість відіспатися на вихідних
Досліди проводили на щурах
Учені стверджують, що люди, які постійно не висипляються, не "надолужують" упущені години сну, відсипляючись на вихідних, пише The Daily Telegraph.
На засіданні Національної академії наук США учені з Північно-західного університету розповіли про результати дослідження симптому хронічного недосипляння. Піддослідних щурів примушували недосипляти декілька днів підряд. В результаті, вони переставали хотіти спати, не зважаючи на дефіцит сну, що все збільшувався.
Учені зробили висновок, що від хронічного недосипляння перестає працювати сам механізм відновлення нервової системи під час сну. У людей пропадає бажання спати. Це дуже небезпечно, оскільки необхідність у сні, уникнути якої неможливо, такими людьми не відчувається.
Наслідками хронічного недосипляння часто стають зниження працездатності, надмірна вага, дратівливість, галюцинації і хвороби серця. Крім того, від недосипляння у кліток мозку пропадає здатність до відновлення, що веде до серйозних порушень психіки.
Встановлено, що з 1960 років середня тривалість сну знизилася з восьми до шести годин на добу.