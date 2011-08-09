Азаров пропонує дозволити полювання

Прем’єр-міністр України Микола АЗАРОВ наполягає, щоб заборона на полювання діяла лише в тих областях, де це дійсно викликано високим ризиком пожеж.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету міністрів, відповідні зміни М.АЗАРОВ доручив внести у розпорядження №730-р від 1 серпня, яким заборонено відкриття полювання на пернату дичину.

Глава уряду відзначив, що мотивом заборони був прогноз, який обіцяв спеку в серпні і, відповідно, підвищену пожежну небезпеку. Проте прогноз не справджується для багатьох регіонів України, отже, забороняти там полювання немає підстав.

«Думаю, люди нас зрозуміють. У південних областях, де все ще зберігається висока ймовірність пожеж у польових та лісових угіддях, відкриття мисливського сезону буде відтерміновано; в регіонах з низьким рівнем пожежної загрози мисливці зможуть відкрити сезон полювання на пернатих найближчим часом», - підкреслив М.АЗАРОВ .

Проект відповідного рішення буде розглянуто на найближчому засіданні уряду.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кабмін переніс початок сезону полювання із серпня на вересень у зв’язку із високою пожежною небезпекою.

«Перенесення сезону полювання у першу чергу пов’язано з тим, що в Україні спостерігається висока ймовірність лісових пожеж, а по-друге, полювання в Україні переважним чином відбувається в лісах комунальної власності, в яких протипожежна охорона не організована належним чином», - сказав тоді голова Державного агентства лісових ресурсів України Віктор СІВЕЦЬ.