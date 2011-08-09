У Вінниці планується ліквідувати райони

Виконавчий комітет Вінницької міської ради вирішив з 1 січня 2012 року ліквідувати поділ міста на райони.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті у справах ЗМІ та зв`язків з громадськістю Вінницької міськради.

При цьому влада міста запевняє, що в результаті адміністративно-територіальної реформи та ліквідації районного поділу люди не відчують ніяких незручностей, адже у кожному мікрорайоні, як і на сьогоднішній день, будуть розміщенні представництва необхідних установ, служб та організацій.

У повідомленні зазначається, що із районним поділом пов`язані лише відділення міліції, органи прокуратури, суди тощо. Поділ міста на райони зобов`язує їх створювати (крім міського) свої районні підрозділи. Після ліквідації районного поділу вони матимуть можливість оптимізувати свою систему і скоротити управлінську надбудову.

«Ліквідація районного поділу дасть можливість оптимізувати структуру управління містом, а коли управлінців стає менше, від цього користі для людей більше», - зазначив заступник міського голови Андрій РЕВА.

Він також впевнений, що враховуючи нинішні можливості та інформаційні технології, місту не потрібні дублюючі структури. «Таким чином міська рада буде напряму взаємодіяти безпосередньо з громадянами, минаючи будь-які додаткові структури», - додав А.РЕВА.

Окрім цього, в результаті адміністративно-територіальної реформи вінничанам не потрібно буде міняти ніякі документи. Не викличуть такі зміни і додаткових фінансових витрат з міського бюджету, зазначили в міськраді.

На сьогодні місто поділене на три района: Замостянський (114 тис. мешканців), Ленінський (180 тис.) і Староміський (60 тис.).