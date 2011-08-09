ЦВК просить 19 мільйонів на вибори

Центральна виборча комісія, відповідно до статті 35 Бюджетного кодексу України, затвердила обсяги видатків для включення до бюджетного запиту за двома бюджетними програмами до проекту Державного бюджету України на 2012 рік.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату Комісії, відвідне рішення ухвалено сьогодні на засіданні ЦВК, що відбулося під головуванням Володимира ШАПОВАЛА.

Згідно з ухваленим рішенням ЦВК подала пропозиції до бюджетного запиту за бюджетною програмою 6741020 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" у сумі 19 мільйонів гривень, а також за бюджетною програмою 6731050 "Функціонування Державного реєстру виборців" у сумі 18 мільйонів 889 тисяч гривень.

Окрім того, ЦВК розглянула особисті заяви про складення повноважень членів територіальних виборчих комісій. За підсумками цього розгляду ЦВК внесла окремі зміни до складу ТВК, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого відповідно до постанови Комісії від 15 вересня 2010 року № 355 "Про формування складу обласних, районних (крім районів в Автономній Республіці Крим), міських (міст обласного значення, міст Києва та Севастополя), районних у місті Севастополі виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів". Зокрема, у двох регіонах достроково припинено повноваження 2 членів територіальних виборчих комісій.

Під час засідання також розглянуто поточне питання функціонування Державного реєстру виборців.