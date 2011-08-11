У Харкові міліція силою знесла намети голодуючих транспортників

У Харкові міліція демонтувала намети, які в ході акції протесту встановили звільнені водії тролейбусів комунального підприємства «Міськелектротранс».

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні вночі звільнені водії і представники первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» встановили два намети у сквері за пам’ятником Леніну на площі Свободи.

Близько 11.00 державний виконавець, який прибув на місце акції з працівниками міліції, зачитав її учасникам рішення Харківського окружного адміністративного суду, який постановив обмежити права на збори шляхом заборони Сергію ЧЕТВЕРИКОВУ (активіст, від імені якого подавалася заявка на акцію – УНІАН) та іншим особам проводити з 11 серпня безстрокову акцію протесту на площі Свободи.

Протестувальники відмовилися згортати намети та заявили, що постанова суду стосується акції протесту, про яку заявляв С.ЧЕТВЕРИКОВ, а він уже залишив табір протестувальників і не бере в акції активної участі.

Незважаючи на це, працівники міліції силою демонтували намети протестувальників.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня звільнені працівники «Міськелектротранс» оголосили безстрокове голодування. За словами голови альтернативної первинної профспілкової організації «Захист справедливості» КП «Міськелектротранс» Андрія ІЛЬГОВА, оголосили голодування шестеро звільнених після акції протесту 2 серпня водіїв тролейбусного депо №3. А.ІЛЬГОВ зауважив, що сам також оголосив голодування, хоч і не є працівником «Міськелектротрансу».

Голова альтернативної профспілки повідомив, що люди вимагають поновити їх на посадах, погасити заборгованість із зарплати (за даними профспілки, борг близько 4 млн. грн.) та внески до Пенсійного фонду (борг близько 57 млн. грн.), включити до комісії, яка зараз вивчає фінансову діяльність підприємства, представників профспілки «Захист справедливості», а також порушити кримінальну справу за «умисну невиплату зарплати» проти директора КП «Міськелектротранс» Сергія ПОЧЕПЕЦЬКОГО і директора Департаменту транспорту та зв’язків Харківської міської ради Сергія ДУЛЬФАНА.