У святі меду бере участь єдина в Україні школа бджолярів

13 серпня в Полтаві відбудеться ювілейне – 15-е Свято меду.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова Спілки бджолярів Полтави і Полтавського району Наталія СЕНЧУК.

За її словами, прибути до Полтави на святкування напередодні Медового Спаса планують 18 пасічників

Вперше на святі свою продукцію представить Гадяцька школа, єдина в Україні, що готує бджолярів.

У рамках свята відбудуться вікторини, конкурси і святковий концерт.