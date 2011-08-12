У святі меду бере участь єдина в Україні школа бджолярів
03:09, 12 серпня 2011Суспільство
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Наближається Медовий Спас
13 серпня в Полтаві відбудеться ювілейне – 15-е Свято меду.
Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомила голова Спілки бджолярів Полтави і Полтавського району Наталія СЕНЧУК.
За її словами, прибути до Полтави на святкування напередодні Медового Спаса планують 18 пасічників
Вперше на святі свою продукцію представить Гадяцька школа, єдина в Україні, що готує бджолярів.
У рамках свята відбудуться вікторини, конкурси і святковий концерт.
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