У Комсомольську чоловік впав у плавильну піч і згорів

11:27, 12 серпня 2011
Суспільство
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Робітнику було 37 років

У Комсомольську Полтавської області плавильник НВП «Фероліт» впав у плавильну піч і згорів

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУМНС України в Полтавській області.

За їх даними, за невідомих обставин у плавильну піч впав 37-річний чоловік, який працював плавильником НВП «Фероліт». Він отримав численні опіки тіла, не сумісні з життям.

На місці події працює комісія з розслідування даного нещасного випадку на виробництві. Тіло загиблого направлено до Кременчуцького відділення судово-медичної експертизи.

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