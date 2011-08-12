У Комсомольську чоловік впав у плавильну піч і згорів

У Комсомольську Полтавської області плавильник НВП «Фероліт» впав у плавильну піч і згорів

Про це УНІАН повідомили в Центрі пропаганди ГУМНС України в Полтавській області.

За їх даними, за невідомих обставин у плавильну піч впав 37-річний чоловік, який працював плавильником НВП «Фероліт». Він отримав численні опіки тіла, не сумісні з життям.

На місці події працює комісія з розслідування даного нещасного випадку на виробництві. Тіло загиблого направлено до Кременчуцького відділення судово-медичної експертизи.