Серійного вбивцю присудили до страти

У США суд засудив серійний вбивцю до страти, повідомляє Бі-бі-сі.

Ентоні Соуелла визнали винним у вбивстві 11 жінок, чиї рештки були знайдені захованими у нього вдома і на подвір`ї.

Суддя не взяв до уваги аргументи захисту про те, що у Соуелла було важке дитинство і він має відхилення в психічному розвитку, які і призвели до злочинів.

Як стверджувало звинувачення, колишній морський піхотинець зазвичай вбивав жінок, які мали пристрасть до алкоголю або наркотиків, якими він і заманював їх у свій будинок.