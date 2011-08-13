Серійного вбивцю присудили до страти
03:15, 13 серпня 2011Суспільство
5440 0
11 жінок лежали вдома та на подвір`ї
У США суд засудив серійний вбивцю до страти, повідомляє Бі-бі-сі.
Ентоні Соуелла визнали винним у вбивстві 11 жінок, чиї рештки були знайдені захованими у нього вдома і на подвір`ї.
Суддя не взяв до уваги аргументи захисту про те, що у Соуелла було важке дитинство і він має відхилення в психічному розвитку, які і призвели до злочинів.
Як стверджувало звинувачення, колишній морський піхотинець зазвичай вбивав жінок, які мали пристрасть до алкоголю або наркотиків, якими він і заманював їх у свій будинок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter