У Керчі - вибух у п'ятиповерхівці
19:04, 13 серпня 2011Суспільство
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Перед тим у під`їзді відчувався сильний запах газу
Вибух, ймовірно, газу стався сьогодні в квартирі однієї з п`ятиповерхівки в Керчі.
Як передає кореспондент УНІАН, відео наслідків події викладене на YouTube.
За даними сайту kerch.fm, вибух був досить потужним, до його місця одразу ж кинулися люди. Один із перехожих виніс із задимленої квартири дівчину.
Її сусіди розповіли, що перед вибухом в під`їзді якийсь час відчувався сильний запах газу.
Відразу після вибуху очевидці бачили в квартирі вогонь, але на той час, коли люди вбігли в квартиру, полум`я вже не було. Двері було знесено вибухом. Як розповіли очевидці, вибухова хвиля зруйнувала частину стіни будинку.
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