У Керчі - вибух у п'ятиповерхівці

Вибух, ймовірно, газу стався сьогодні в квартирі однієї з п`ятиповерхівки в Керчі.

Як передає кореспондент УНІАН, відео наслідків події викладене на YouTube.

За даними сайту kerch.fm, вибух був досить потужним, до його місця одразу ж кинулися люди. Один із перехожих виніс із задимленої квартири дівчину.

Її сусіди розповіли, що перед вибухом в під`їзді якийсь час відчувався сильний запах газу.

Відразу після вибуху очевидці бачили в квартирі вогонь, але на той час, коли люди вбігли в квартиру, полум`я вже не було. Двері було знесено вибухом. Як розповіли очевидці, вибухова хвиля зруйнувала частину стіни будинку.