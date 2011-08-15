У Києві затримали нападників на інкасаторів

Міліція розкрила у Києві два напади на інкасаторів, в ході яких злочинці викрали більше 7 млн. грн.

Правоохоронці затримали чотирьох осіб за підозрою у розбійних нападах на інкасаторів у Києві.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ України.

Як зазначили в УГЗ, в столиці із інтервалом у три місяці було скоєно два зухвалих розбійних напади на інкасаторів. Озброєні злочинці загалом викрали більше 7 млн. грн.

Повідомлення про останній напад надійшло до міліції 6 серпня о 08.53. Вже через кілька хвилин у Києві було введено спеціальний план «Перехоплення». Всі наряди міліції шукали чотирьох озброєних чоловіків. У цей час на місці вже працювала слідчо-оперативна група, з`ясовуючи всі нюанси того, що сталося, і ретельно збираючи речові докази.

Об`єктом нападу злочинці обрали інкасаторський автомобіль одного з комерційних банків, що віз виручку торгового центру. На вулиці Сабурова в машину інкасаторів врізався «Форд», з якого вискочили двоє людей в масках і з автоматами. До них приєдналося ще двоє. Погрожуючи зброєю, нападники заволоділи грошима в сумі 2 млн. грн. і втекли на мікроавтобусі.

Номери на автомобілях злочинців виявилися з інших машин. 40 постів ДАІ перевіряли сотні автомобілів, схожих на той, на якому зникли нападники. Маршрути їх можливого пересування перекрили. Почерк нападників виявився схожий на злочин, скоєний у Києві 17 квітня цього року. Тоді грабіжники відібрали в інкасаторів, озброєних лише травматичною зброєю, 5 млн. грн.

Водночас в МВС підкреслили, що вже через кілька днів напруженої роботи оперативники вийшли на слід зловмисників.

Наразі чотирьох підозрюваних затримано. Їхній вік - від 35 до 40 років. У фігурантів вилучено автомобілі, маски, камуфляжну форму і частину викрадених грошей.