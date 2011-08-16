На Сорочинському ярмарку чекають «великих гостей»

У селі Великі Сорочинці Миргородського району Полтавської області відкрився Національний Сорочинський ярмарок, який триватиме до 21 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, разом з тим, офіційне відкриття ярмарку заплановане на завтра, 17 серпня, на 11.00.

У прес-службі ярмарки повідомили, що на відкриття чекають «великих гостей».

Сьогодні учасникам ярмарку своє привітання надіслав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ. У привітанні він відзначив, що щорічне проведення Сорочинського ярмарку є вагомим свідоцтвом того, що українське село відроджується.

Керівник проекту «Сорочинський ярмарок» Світлана СВІЩЕВА повідомила, що цього року в ярмарку очікується участь більш як мільйона відвідувачів.

«Цього року Україна відзначатиме 20 років своєї Незалежності та 15 років Конституції, а країни ближнього зарубіжжя – 20 років СНД. Тому і гостей чекаємо значно більше, і програма буде доповнена виступами художніх колективів з країн, що входять в це поважне міждержавне утворення», - сказала С.СВІЩЕВА.

На ярмарку виступатимуть фольклорні ансамблі з Бразилії, Росії, Азербайджану і Канади. Очікуються також виступи багатьох зірок української естради.

Сьогодні в рамках ярмарку відбудеться конкурс «Україна талановита».

Раніше організатори повідомляли, що Національний Сорочинський ярмарок 17 серпня офіційно відкриє Президент України В.ЯНУКОВИЧ.