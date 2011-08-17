Азаров пошкодував про втрачені газові контракти з Туркменистаном

Прем`єр-міністр Микола АЗАРОВ доручив активізувати роботу міжурядової українсько-туркменської комісії.

Про це він заявив під час сьогоднішньої зустрічі з віце-прем`єр-міністром-міністром закордонних справ Туркменістану Рашидом МЕРЕДОВИМ, повідомляє департамент інформації та комунікації з громадськістю Секретаріату Кабміну.

«Нам потрібно активізувати роботу спільної міжурядової українсько-туркменської комісії. На жаль, за останні 8 років засідання комісії практично не відбувалися. Тому те, що зараз такий імпульс для активізації роботи комісії надано, безумовно, позитивно. Тому що механізм роботи комісії передбачає вирішення всіх проблемних питань оперативно", - відзначив М.АЗАРОВ.

Він висловив жаль, що з 2005 року практично зруйнована широкомасштабна співпраця з Туркменістаном, вигідні контракти на поставки газу.

Водночас прем`єр-міністр зазначив, що Україна зацікавлена у співпраці з Туркменістаном не лише в паливно-енергетичному комплексі, а й у багатьох інших галузях.

«Для нас Туркменістан - це не лише газ, це й можливість інтенсивних обмінів у найрізноманітніших сферах, не тільки в промисловій галузі, а й у галузі сільського господарства. Ми зацікавлені у співпраці в науковій, культурній та інших сферах», - наголосив М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, друге засідання Спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва відбулося 31 березня – 1 квітня в Ашхабаді. За результатами зустрічі сторонами досягнута домовленість про проведення наступного засідання спільної міжурядової українсько-туркменської комісії з питань економічного співробітництва у Києві в 2012 році.