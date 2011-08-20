Томенко - Азарову: схоже, буде як минулого разу

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО направив звернення прем’єр-міністру України Микола АЗАРОВУ з проханням сприяти належному забезпеченню усіх навчальних закладів країни необхідним обсягом навчальної літератури до початку навчального року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.ТОМЕНКА.

Віце-спікер нагадав, що минулий навчальний рік багатьом освітянам та школярам запам’ятався тим, що підручники до них надійшли аж наприкінці навчального року – у квітні 2011 року.

М.ТОМЕНКО також нагадав, що у відповідь на його депутатське звернення Генеральна прокуратура України встановила, що Міністерство освіти і науки України «не забезпечило належне виконання повноважень відповідно до вимог Закону України «Про освіту» щодо випуску підручників для школярів». Зокрема, у відповіді зазначалося, що загалом у 2010 році не виконано державне замовлення з видання підручників та навчальних посібників у загальній кількості 171 тис. примірників. Випуск окремих підручників було розпочато тільки після 1 вересня 2010 року. Як наслідок, навчальну літературу для учнів 2-го, 5-го та 10-го класів було доставлено зі значним запізненням. Крім того, під час формування державного замовлення на видання навчальної літератури не були враховані пропозиції закладів освіти щодо реальної потреби регіонів у кількості та переліку необхідних підручників. Так, підручників для учнів 2-го класів замовлено та надруковано тільки 40,5% від фактичної потреби. За відсутності коштів на доставку навчальної літератури понад 1 млн. примірників підручників для учнів 10-го класів так і не були доставлені в навчальні заклади.

«На жаль, цього року ситуація зі своєчасним забезпеченням підручників також викликає занепокоєння», - наголосив у своєму зверненні віце-спікер.

Зокрема, він повідомив, що за даними Херсонського міського управління освіти станом на другу половину серпня в місто централізовано доставлено лише 11% від необхідної кількості підручників для 11-го класу російськомовних шкіл і 30% для 11-го класу україномовних шкіл. Схожий стан справ і в інших регіонах, додав М.ТОМЕНКО.