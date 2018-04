Закінчився конкурс "Євробачення-2006". На першому місці група "Лорді" з Фінляндії з піснею "Хард рок Алілуйя". "Монстри" зібрали 292 бали, причому глядачі з 8 країн (Данії, Швеції, Норвегії, Естонії, Польщі, Великобританії, Ісландії та Греції) дали їм 1-е місце і відповідно по 12 балів. По 10 балів єдині представники року ("костюмованого року") на поп-конкурсі отримали з Андорри, Хорватії, Ірландії, Литви, Німеччини, Ісландії). І по 8 - з Латвії, Бельгії, Швейцарії, Росії, Франції. Ще навіть під час конкурсу можливість перемоги "Лорді" здавалася неможливою, настільки фінни вирізнялися з-поміж інших учасників. Але схоже Європа так наїлася "рожевої попси", що проголосувала за "жахливих рок-монстрів". Тож наступне "Євробачення" має проходити в Гельсінкі.

На другому - Діма Білан (Росія) з піснею Never Let You Go". Загалом він зібрав 248 балів

На третьому - група "Харі Мата Харі" (Боснія і Герцеговина) з м`якою ліричною "Лейлою". Прихильність глядачів принесла їй 229 балів

Тіна Кароль, яка представляла Україну - на сьомому місці. Її оцінки були доволі рівними. Лише 10 країн не включили її до 10 кращих виконавців. Але першою Тіну назвали тільки португальці. Для російських, вірменських, білоруських глядачів ритмічна Show Me Your Love виявилася гідною другого місця. А для молдавських і турецьких - третього. 23 країни віддавали Тіні від 1 до 7 балів.

Українські глядачі, визначаючись із симпатіями, на перше місце все ж таки поставили Діму Білана, другою, на їх погляд, була боснійська "Харі Мата Харі", а третім Андре з Вірменії з піснею про кохання, точніше про його відсутність: Without You Love. Далі серед переваг української публіки (за нисхідною): переможці "Лорді", Карола з Швеції (пісня Invincible), литовська "ЛТ Юнайтед" з відверто гуморовим номером We Are the Winners of Eurovision, латвійська "Космос" (єдина група, що виступала без інструментального супроводу, пісня I Hear Your Heart), норвежка Крістен Гульдбрандсен (Alvedansen), ірландець Брайян Кеннеді (Every Song Is A Cry For Love) і румун Міхай Трайстаріу (Tornero).