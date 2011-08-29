Донецька тепломережа виламуватиме двері в квартирах боржників

У Донецьку комунальне комерційне підприємство «Донецькміськтепломережа» оголосило, що для проникнення в квартири неплатників залучить «фахівця з демонтажу дверей».

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні прес-служби підприємства.

Згідно з повідомленням, у липні та серпні цього року міськтепломережею було проведено 30 рейдів за участю державних виконавців і представників правоохоронних органів, під час яких співробітники підприємства відвідали 329 квартир боржників за послуги тепломережі.

В результаті на майно неплатників накладено 44 арешти, описано і арештовано 23 одиниці побутової техніки. «Позбувшись телевізорів, пральних машин, мікрохвильових печей, домашніх кінотеатрів та інших дорогих речей, 37 чоловік здійснили оплату заборгованості в повному обсягу на суму 138 тис. грн.», - відзначили в міськтепломережі.

Одночасно на підприємстві констатували, що багато боржників не залишають міськтепломережі «іншого вибору, як вживання кардинальних заходів у питанні примусового стягнення дебіторської заборгованості». Але у зв`язку з тим, що основною перешкодою, з якою стикаються учасники рейдів, є відмова боржника впустити контролерів у квартиру, повторний візит до боржників буде організовано за участю «фахівця з демонтажу дверей», попереджають в міськтепломережі. При цьому на підприємстві зазначають, що «витрати на нові замки ляжуть на плечі боржника».

Директор ККП «Донецькміськтепломережа» Віктор РОГАЧОВ запевнив, що робота з боржниками проводиться в рамках Закону «Про виконавче провадження». «Ті, хто все ще живе ілюзією про те, що їм спишуть борги минулих років, глибоко помиляються. Звідси слідує висновок: кожен має одержувати те, що заробив. Кожний з нас коваль свого щастя, не створюйте собі проблем», - заявив В.РОГАЧОВ, звертаючись до неплатників.