В Ужгороді припинили роботу 90% хлібопекарень
18:13, 30 серпня 2011Суспільство
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Через відсутність газу
В Ужгороді через відсутність газу припинили роботу 90% хлібопекарень.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Ужгородської міської ради, міський голова Ужгорода Віктор ПОГОРЄЛОВ наказів відповідним службам зв’язатися з представниками обласної Асоціації пекарів та дати пропозиції, як запобігти дефіциту хліба в Ужгороді.
За даними закарпатських ЗМІ, ужгородці масово скуповують хліб у супермаркетах.
За попередніми даними, влада Ужгорода організує підвезення хліба до обласного центру з інших міст регіону.
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