Долар і євро на міжбанку ростуть

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9925/7,9960, на 12:00 ціни виросли до 8,0020/8,0060. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на позначках 8,0020/8,0120 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2759/0,2762, на 12:00 ціни піднялися до 0,2765/0,2768. На час закриття торгів ціни досягли рівня 0,2766/0,2769. У Росії курс долар-рубль дещо скоригувався, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,9400 (-0,0015).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4420/1,4470.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,5280/11,5350, на 12:00 ціни, услід за доларом, пішли вгору - 11,5520/11,5320. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли рівня 11,5585/11,5770.