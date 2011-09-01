Табачник: особливо цікаво, хто буде наступним міністром

Міністр освіти і науки, молоді та спорту України Дмитро ТАБАЧНИК назвав “простою неточністю в пресі” інформацію про його можливу відставку.

Про це він заявив газеті «Сегодня».

"Кількість безглуздих новин мене спочатку здивувала, потім — порадувала. Мені навіть цікаво було поспостерігати за безпідставним торжеством моїх опонентів. Не думав, що людям, які претендують на роль якоїсь інтелектуальної еліти, проста неточність в пресі надасть стільки дурної і пихатої радості. Особливо цікаво було читати про охочих прийняти з моїх рук кермо. Хочеться словами ЖВАНЕЦЬКОГО сказати — ретельніше треба, хлопці, вивчати матеріальну базу", - заявив Д.ТАБАЧНИК.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 31 серпня, на зустрічі з представниками ЗМІ глава Адміністрації Президента Сергій ЛЬОВОЧКІН повідомив, що у структурі Кабінету міністрів України відбудуться глибокі структурні зміни. За словами C.ЛЬОВОЧКІНА, очікуються кадрові зміни в ключових міністерствах.

На запитання, чи буде звільнений міністр освіти Д.ТАБАЧНИК, С.ЛЬОВОЧКІН відповів: «Поза сумнівом, так».