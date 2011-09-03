Попов: небезпечна споруда над метро не така вже й небезпечна

Музей історії Києва відчинить свої двері для киян та гостей столиці у травні 2012 року - до Дня міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, про це заявив голова КМДА Олександр ПОПОВ під час огляду приміщення на вул. Богдана Хмельницького, 7.

Зокрема, він зазначив, що в ході складних переговорів забудовник прийняв рішення продати приміщення та земельну ділянку двом меценатам, які, в свою чергу, заявили про рішення подарувати цей будинок киянам для розміщення у ньому експозиції Музею історії Києва.

«Сьогодні я приїхав, аби оглянути об’єкт та віддати розпорядження щодо перепланування внутрішнього простору будівлі відповідно до вимог музею», - пояснив О.ПОПОВ.

Він зазначив, що вся будівля площею 3800 м. кв. буде надана для потреб Музею і запевнив, що площа приміщення рівнозначна тій, на якій була розміщена експозиція у Кловському палаці.

Що стосується фінансування завершення будівництва, то наразі фахівці повинні виконати відповідні розрахунки. О.ПОПОВ висловив сподівання, що меценати долучаться і профінансують завершення будівництва, також у планах міськадміністрації закласти у бюджет 2012 року певну суму коштів.

«Музей має відкрити свої двері для відвідувачів до Євро-2012, аби гості міста змогли ознайомитись із історією Києва», – наголосив голова КМДА.

Також О.ПОПОВ повідомив, що було проведено додаткову експертизу щодо впливу даного будинку на ґрунт, метро і прилеглі будинки, яка показала, що споруда не несе жодних загроз.

Окрім того, голова Київської міської державної адміністрації зазначив, що питання людей, які проживають у сусідньому будинку, будуть вирішуватись в індивідуальному порядку. (Раніше мер повідомив, що мешканці сусіднього будинку при бажанні зможуть обміняти свої квартири на інші райони міста).

Як повідомляв УНІАН, Музей історії Києва виселили із Кловського палацу 5 років тому. При цьому нове приміщення влада досі не надала музею.

29 серпня, після заяви КМДА про намір розмістити Музей історії Києва у скандальній новобудові біля станції метро “Театральна”, голова постійної комісії Київради з питань культури та туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ виступив з критикою такого рішення.

О.БРИГИНЕЦЬ зазначає, що створена за вказівкою прем’єр-міністра Миколи АЗАРОВА комісія визнала будівлю на вул. Б.Хмельницького, 7, потенційно високонебезпечною, зазначила відсутність погодження проекту з органами культурної спадщини, виявила безліч порушень норм будівництва та запропонувала демонтувати цю будівлю з відновленням скверу та комплексним благоустроєм території за кошти забудовника.

"Безумовно, Олександр ПОПОВ знає про високонебезпечність споруди, адже він особисто підписував лист на ім’я М.АЗАРОВА, в якому про це йдеться", - прокоментував депутат.